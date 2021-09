Genève : Surprise: la théorie de base sur la Voie lactée est contredite

Une équipe de l’Unige a découvert que la composition de notre Galaxie n’était pas homogène, contrairement à ce que l’on pensait. Cela remet en cause les modèles d’évolution des galaxies.

Impression d’artiste: des nuages et des courants de gaz cosmique vierge (magenta) s’accrètent sur la Voie lactée, mais ce gaz ne se mélange pas efficacement dans le disque galactique, comme cela est mis en évidence pour le voisinage solaire (zoom avant)

Jusqu'ici, les astronomes pensaient que trois éléments - des gaz et des métaux - étaient mélangés de manière homogène dans la Voie lactée. Ce modèle était celui utilisé pour expliquer l’histoire et l’évolution de notre Galaxie. Une équipe internationale de chercheurs, dirigée par l’Université de Genève (Unige), a battu en brèche cette théorie. Elle a en effet démontré que le mélange des éléments n’était au contraire pas homogène au sein de l’amas d’étoiles où se trouve notre soleil. Pareille conclusion remet en cause les schémas scientifiques qui expliquaient comment se forment les planète, notamment.