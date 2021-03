Pays-Bas : Surprise, Laidback Luke lâche un EP de techno

Le DJ néerlandais, star de la scène EDM, vient de publier «No. 1» sous l’alias de Dark Chanell.

Régulièrement classé dans le Top 100 de «DJ Mag», Luke avait explosé en 2008 grâce à son remix du mythique «Show Me Love» de Robin S. Il avait également collaboré avec les trois DJ suédois Axwell, Sebastian Ingrosso et Steve Angello pour produire le tube «Leave The World Behnind». Des morceaux aux antipodes musicalement de ceux présents sur l’EP de Dark Chanell. D’ailleurs, sur Instagram, l’artiste s’est dit inspiré par des pontes de la techno, Jeff Mills en tête. Outre celle du «Sorcier» de Détroit, on retrouve sur ce compte, sous le hashtag «inspiration», des photos de Joey Beltram, The Advent et Tony Surgeon.