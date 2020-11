Formule 1 : Surprise: Lance Stroll signe la pole à Istanbul

Le Canadien a signé le meilleur temps des qualifications sur le circuit gorgé d’eau d’Istanbul Park. Le Grand Prix de Turquie promet son lot d’émotions ce dimanche…

Hamilton aborde la 14e course sur 17 cette année, prévue dimanche à 11h10 (heur suisse) sur le circuit d’Istanbul Park, avec 85 points de plus que Bottas. Pour ceindre la couronne, il lui faut conserver 78 longueurs d’avance à son issue (26 par GP restant). S’il veut l’en empêcher, le Finlandais devra remonter suffisamment pour marquer au moins huit points de plus que le Britannique. Or il ne l’a battu qu’à trois reprises cette saison.