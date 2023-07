Coupe du monde féminine 2023: Surprise: l’Australie élimine les championnes olympiques

Mary Fowler (58e) et Steph Catley (90e+4 sur penalty) ont donné des allures de fête à la rencontre, dans un stade qui a laissé exploser son soulagement au coup de sifflet final.

Les ambitieuses Australiennes (6 pts) terminent en tête du groupe B et connaîtront leur prochain adversaire mardi. Le Nigeria (5 pts) valide le deuxième ticket, à la faveur de son match nul contre l’Irlande (0-0), à Brisbane. Les «Super Falcons» se dirigent vers un huitième difficile contre l’Angleterre, championne d’Europe, bien placée pour valider la première place de sa poule.

Pour le Canada (4 points), septième nation FIFA, c’est déjà l’heure de reprendre l’avion, les valises pleines de frustrations. Il s’agit de la première sélection favorite qui quitte le tournoi. L’emblématique attaquante Christine Sinclair, 40 ans, retourne au pays sans avoir inscrit le but qui lui aurait permis de devenir la première à avoir marqué dans six Coupes du monde différentes, hommes et femmes confondus.