Genève : Surprise: les jeunes PLR s’opposent au Mariage pour tous

La section genevoise des jeunes libéraux, divisée, a prôné le non à la votation du 26 septembre, prenant le contre-pied du mot d’ordre national.

Réunis vendredi pour une assemblée générale en ligne, les jeunes PLR genevois ont choisi de dire non au Mariage pour tous. L’égalité des droits entre les couples homosexuels et hétérosexuels sera soumise au peuple suisse le 26 septembre. Selon «Le Courrier» et la «Tribune de Genève», qui ont relaté l’information, la décision a été prise en dix minutes, pratiquement sans débat, et sur le score serré de 15 voix contre 12.