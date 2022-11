France : Surprise, Michel Sardou repartira en tournée

Le chanteur français avait fait ses adieux à la scène au printemps 2018. Cinq ans plus tard, il annonce pourtant une série de concerts.

«Cette fois-ci, Michel Sardou fera bien - en théorie - ses adieux à la chanson. Ce nouveau tour de chant s’intitulera «Je me souviens d’un adieu», nom d’une chanson de 1995», peut-on lire sur le site de la radio française. On y apprend que cette tournée commencera au Zénith de Rouen, dans le nord de la France, le 3 octobre 2023. Une trentaine de dates seront officiellement communiquées le 13 novembre 2022. Pour l’heure, on ignore si le Français fera halte en Suisse romande.