F1 – Gp de Grande-Bretagne: Surprise orange, Mclaren en première ligne avec Verstappen

Verstappen est en pôle pour la cinquième fois d'affilée, on n'est pas vraiment étonné et son équipier lui aussi continue sur sa lancée, en effet, le coureur Mexicain a une nouvelle fois été éjecté en Q1 avec pourtant la voiture la plus rapide du plateau. On en arrive à un point où, s'il continue comme ça, sa carrière chez RedBull pourrait bien être compromise.