Football - Surprises anglaises avant de défier l’équipe de Suisse

Le sélectionneur des Three Lions a procédé à quelques choix qui feront assurément parler outre-Manche. Il a ainsi retenu Tammy Abraham pour épauler le capitaine Harry Kane à la pointe de l’attaque anglaise. L’attaquant de l’AS Rome, qui effectue une bonne saison avec La Louve (20 buts en 38 apparitions, toutes compétitions confondues), devrait débuter l’une des deux rencontres au programme. L’ancien joueur de Chelsea a été préféré à Marcus Rashford ainsi qu’à Jadon Sancho, décevants avec Manchester United et pas retenus par Gareth Southgate.

Ce dernier a également décidé de se priver des expérimentés défenseurs Eric Dier (Tottenham) et Kyle Walker (Manchester City). Ces absences profitent à Ben White (Arsenal) et Reece James (Chelsea), lequel est récemment revenu de blessure. Le manager anglais a également convoqué deux joueurs de Crystal Palace, le milieu de terrain Conor Gallagher et le défenseur Marc Guehi, appelé pour la première fois avec les Three Lions. L’arrière de 21 ans pourrait effectuer ses débuts internationaux contre la Côte d’Ivoire, son pays de naissance.