Mobile : Sursis de 3 ans pour les vieux smartphones Android

La société Let’s Encrypt a trouvé une parade pour que les vieilles versions du système mobile continuent à accéder au web après la date butoir de septembre 2021.

Les possesseurs des quelque 34% d’anciens smartphones Android fonctionnant sur une version antérieure à la version 7.1.1 Nougat, sortie en décembre 2016, du système d’exploitation mobile de Google peuvent souffler. Début novembre, la société Let’s Encrypt avait alerté qu’à partir de septembre 2021 ils seraient privés de navigation sécurisée sur des millions de sites web en raison d’un problème de certificat. Par conséquent, ils risquaient de ne plus pouvoir y accéder via leurs anciens appareils mobiles. Mais l’autorité de certification à but non lucratif vient à présent d’annoncer avoir trouvé la parade pour contourner ce problème d’obsolescence: une nouvelle solution de signatures croisées. Elle va permettre aux appareils affectés d’obtenir un sursis de 3 ans supplémentaires, soit jusqu’en 2024.