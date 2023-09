Cette ville compte 100 fois plus de touristes que d’habitants

Le tourisme de masse est un phénomène global qui s’est accentué après la levée des mesures relatives au coronavirus et la redécouverte des voyages qui en a résulté. Le haut lieu touristique Lauterbrunnen, dans le canton de Berne, tire la sonnette d’alarme à cause du surtourisme. Selon son Conseil communal, les infrastructures sont surchargées et l’offre d’hébergement est régulièrement saturée. Et pour la population, les logements, dont un grand nombre est vendu et transformé en résidences secondaires ou loué sur Airbnb, deviennent inabordables.