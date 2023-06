Grève à Genève Aéroport: «Surtout ne pas annuler son vol soi-même!»

20min/Vanessa Lam

La journée de vendredi va être un casse-tête pour les voyageurs qui transitent via l’aéroport de Genève. En cause: une grève du personnel prévue entre 4h et 10h du matin. En raison de ce débrayage, Cointrin a décidé de fermer temporairement la piste. «Entre 6h et 10h, aucun avion ne décollera ni n’atterrira», prévient Ignace Jeannerat, porte-parole de la plateforme aéroportuaire. Les compagnies aériennes doivent désormais choisir ce qu’il va advenir de leurs liaisons (report, annulation, changement d’aéroport). Aussi, «il est crucial que les passagers soient extrêmement attentifs aux communications qui vont être faites.» Au total, 8000 vacanciers sont concernés. Contactée, la Fédération romande des consommateurs (FRC) livre ses conseils pour faire face à cette situation.

«Information, assistance et acheminement ou remboursement» sont les mots d’ordre, résume Malika Pessard, juriste à la FRC. Ses conseils s’appuient sur la base du règlement européen en vigueur en cas de perturbations du trafic aérien.

Ne pas céder à la panique et s’informer

Première recommandation: rester calme et se renseigner auprès de sa compagnie aérienne. «Celles-ci ont un devoir d’information pour orienter les passagers. Il est important d’attendre d’avoir une confirmation officielle avant d’entamer une démarche. Il ne faut surtout pas paniquer et annuler soi-même son vol (ou modifier son vol) auquel cas, l’annulation vous est imputable et aucun remboursement ne sera fait».

Snacks et hôtels pas chers

En cas d’attente, les compagnies aériennes ont également un devoir d’assistance, à savoir offrir de quoi boire et manger (attention, seulement des petits snacks et non un restaurant chic). «En cas de départ reporté au lendemain, les personnes qui n’ont pas la possibilité de rentrer chez elles dans l’intervalle peuvent prétendre à un hébergement (éviter le 4 étoiles près de l’aéroport), ainsi qu’un transfert jusqu’à celui-ci. Dans tous les cas, il est essentiel de s’annoncer à la compagnie (pour l’hébergement) et garder les tickets de caisse et les reçus pour se faire rembourser.» Les retards de plus de 5h donnent droit aux mêmes prestations qu’une annulation. «Le passager peut, par exemple, renoncer à prendre le vol et demander un remboursement.»

En cas d’annulation

Les compagnies aériennes doivent offrir des alternatives aux passagers. «Si le vol est annulé, elles doivent proposer un autre moyen d’acheminement sans frais supplémentaires. A noter qu’un vol avec trois escales alors qu’aucune n’était prévue à la base, n’est pas acceptable», précise la juriste. Autre solution: le remboursement de la réservation (vol et frais de bagage compris) dans les 7 jours à partir du moment où la demande a été formulée. Dans ce cas là, il faut toujours s’adresser à la compagnie aérienne, même si le billet a été acheté via une plateforme de réservation, telle que ebookers ou skyscanner. Enfin, Malika Pessard rend attentif au fait qu’il faut adresser sa demande via les bons formulaires.

Pas d’indemnisation en cas de grève

«Une grève est une circonstance extraordinaire. Les compagnies aériennes subissent également cette situation, relève l’experte. Aussi, dans ce cas de figure, aucune indemnisation n’est prévue.»

Attention aux propositions de bons

Il est possible que certaines compagnies aériennes proposent, en lieu et place d’un remboursement, un bon d’échange. Mais la juriste de la FRC met en garde: «Si un bon vous est proposé, il faut savoir qu’en cas d’acceptation, le droit au remboursement tombe et aucun retour en arrière ne sera possible. En outre, ceux-ci ont souvent une durée limitée d’une année, voire moins.»