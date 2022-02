Assurance maladie : Surveillance des assureurs: voilà pourquoi c’est aux assurés de payer

Le conseiller national Olivier Feller a interpellé Berne pour comprendre pourquoi c’est aux contribuables de financer la surveillance des caisses-maladie. Le Conseil fédéral s’est expliqué.

Les institutions publiques et privées qui gèrent en Suisse des avoirs sont, pour la plupart, soumises à une autorité de surveillance. C’est le cas pour les caisses de pension, les banques, les entreprises d’assurance, les caisses de compensation de l’AVS, de l’AI et des APG, etc. Et cette surveillance est payée par l’institution surveillée. Sauf dans le cas de l’assurance maladie obligatoire. Pour elle, c’est le contribuable qui assume les coûts de surveillance. Un point qui fait bondir le conseiller national Olivier Feller (PLR/VD). Il a pour le coup interpellé le Conseil fédéral, fin novembre, pour avoir des explications.