Berne veut des forfaits pour la surveillance des télécommunications

Le modèle actuel

Le Service Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (Service SCPT) a pour mission «de veiller à ce que la surveillance de la correspondance postale et des télécommunications s'opère dans le respect de la législation et des principes de l'État de droit, de manière à préserver la sphère privée de la population». Il ordonne des mesures de surveillance sur mandat d’autorités de poursuite pénale ou du Service de renseignement de la Confédération, pour élucider des infractions graves. «Aujourd’hui, il établit des factures pour chacun des ordres qu’il donne pour l’obtention de renseignements ou l’exécution de mesures de surveillance», explique le Conseil fédéral.