Pas au-delà de juin-juillet

À Genève, comme l’a relaté la «Tribune de Genève», le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence (PPDT) a rendu récemment une recommandation concernant le logiciel TestWe français, utilisé uniquement à la Geneva School of Economics and Management de l’Université. Son utilisation, qualifiée de « tolérable » dans le contexte de la crise sanitaire, « n’est pas proportionnée dans le cadre de la passation d’examens académiques au regard de l’intrusion qu’elle implique dans la sphère privée » . Ce logiciel ne devrait ainsi pas être utilisé au-delà de la session juin-juillet 2021. Le PPDT avait déjà rendu un avis négatif en avril quant à son utilisation sous réserve de modifications. Une photo était notamment prise toutes les trois secondes, ce qui s’apparentait à de la vidéosurveillance. Des mesures ont ainsi été prises par l’UNIGE pour la prochaine session d’examens de la faculté en janvier . Les données seront hébergées sur ses serveurs et non plus en France et les images seront prises à intervalles aléatoires, entre autres. Parmi les conditions émises par le PPDT, une autre solution doit être proposée aux étudiants, comme un examen en présence, et son utilisation doit être limitée aux examens concernant plus de 200 étudiants.