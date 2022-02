Haut-Valais : Surveillance renforcée des eaux souterraines

Le réseau de mesures des eaux souterraines en aval de l’ancienne décharge de Gamsenried dans le Haut-Valais a été étendu. Les premières analyses confirment un surplus de présence de benzidine dans les eaux souterraines.

Le service de l’Environnement valaisan arrive aux mêmes conclusions que Lonza: il y a trop de benzidine dans les eaux souterraines entre Brigue et Viège.

Le Département valaisan de la mobilité du territoire et de l’environnement a décidé de renforcer le réseau de mesures des eaux souterraines en aval de l’ancienne décharge de Gamsenried. Trente-cinq piézomètres supplémentaires ont été installés dans la région de Gamsen/Brigerbad.

Ces nouveaux points d’observation de la qualité de la nappe phréatique permettent de surveiller de nombreux paramètres, en particulier la présence et la concentration de benzidine. Les premiers résultats obtenus confirment ceux des investigations de Lonza, soit une présence de benzidine pouvant atteindre une concentration de plusieurs centaines de ng/l dans les eaux souterraines en aval de l’ancienne décharge de polluants de Gamsenried, soit entre Brigue et Viège. Ces résultats qui seront évalués en détail cet été, constitueront une base importante pour la planification des travaux à venir.

Pas de risque pour les baigneurs

L’assainissement de la décharge ainsi que les travaux de la 3e correction du Rhône devront donc être réalisés avec la plus grande prudence pour les eaux souterraines, qui se trouvent dans un secteur de protection. Le Service de l’environnement (SEN) a donc exigé des mesures de surveillance complètes pour les deux projets. Le SEN coordonne et supervise cette surveillance.

Dans le captage d’eau potable le plus proche (Chummudeerfji, Rarogne), aucune trace de benzidine n’a été détectée. Un échantillon prélevé dans un puits de la station thermale de Brigerbad se situait, avec 0,2 ng/l, juste au-dessus de la limite autorisée de 0,1 ng/l. «Même en cas de contamination possible de cet ordre de grandeur, il n’y aurait pas de risque pour la santé des baigneurs», selon l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.