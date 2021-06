France : Surveillé depuis six mois, le mari de Delphine Jubillar a été arrêté

L’époux de l’infirmière de 33 ans, disparue en décembre 2020 dans le sud du pays, a été placé en garde à vue mercredi. Les gendarmes estiment avoir accumulé assez d’éléments contre lui.

On pensait que l’enquête sur la disparition de Delphine Jubillar piétinait, il n’en est rien. En réalité, les enquêteurs et magistrats ont passé six mois à surveiller discrètement le mari de l’infirmière de 33 ans, qui s’est volatilisée dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines (sud).