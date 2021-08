Jeux paralympiques - Survivante des attentats de Bruxelles, elle monte à cheval

« J’étais au téléphone à parler avec mon frère et à écouter de la musique. Je ne faisais pas vraiment attention à ce qu’il se passait autour de moi, a-t-elle témoigné à CNN. La seule chose dont je me souvienne ensuite, c’est que tout est devenu très sombre. Je me rappelle avoir regardé autour de moi et avoir compris exactement ce qu’il venait de se passer. Et je me suis dit: « Je ne peux pas croire ce qu’il vient de se produire » , poursuit-elle.