Football

Survivre sans la «drogue» du foot

Entre les simulations sur jeu vidéo, rediffusions des matches de légende et paris sur des championnats «exotiques», les fans du ballon rond trouvent des substituts.

13 heures par jour sur Football Manager

«Dès l'annonce du confinement, je me suis dit: «Comme j'ai le temps, je vais prendre le Red Star (3e division) et essayer d'aller jusqu'en Ligue des champions». Pendant 10 jours, j'ai joué non-stop de 10h00 à 23h00, d'autant qu'il y a un côté beaucoup plus addictif sur Football Manager que sur FIFA», confie Cédric, fan franco-italien de l'Inter Milan. «Quand tu passes tous les jours de l'année à consommer du foot, t'es obligé de continuer un peu même s'il n'y en a pas. La période de sevrage prend un peu de temps.»

Biélorussie, le refuge des parieurs

«La Biélorussie, c'est compliqué, on ne connait pas trop les compositions d'équipe ou les joueurs blessés, en rigole Hervé Cohen, 38 ans, spécialiste des grilles sur Winamax. Mais vu qu'il y avait quatre ou cinq journées déjà jouées, je me suis dit que c'était sympathique de tenter le coup.»

Une mise multipliée par plus de 30

Retour vers le futur

Avec plus de 17 000 matches dans son catalogue, ce site permet aux plus jeunes comme aux plus nostalgiques de (re)découvrir le récital de Pelé au Mondial 1970 ou le drame de Séville en 1982. «Je faisais un listing des meilleurs matches de Ligue des champions sur les 30 dernières années et je suis tombé sur le Nantes-Juventus de 1996 (ndlr: 3-2 en demi-finale retour). Je n'étais même pas au courant que Nantes avait fait une telle prestation à la Beaujoire», raconte Thibault, Francilien de 31 ans.