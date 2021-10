Technologies : Sushis volants: Israël se prépare aux livraisons par drones

Le pays se prépare aux livraisons du futur. Une responsable de l’administration israélienne voit déjà des «milliers» de drones volant simultanément dans les villes du futur.

Sushis et bière tombés du ciel ou presque. Israël, un des leaders sur le marché des drones, se lance dans les livraisons, notamment de plats à emporter et de matériel médical, via ces engins volants. Lors d’une démonstration lundi, trois drones, chargés de sushis et de canettes de bière, bourdonnent au-dessus des gratte-ciel de Tel-Aviv, avant de descendre sur des aires d’atterrissage en bord de mer.