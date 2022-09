Espagne : Suspect arrêté pour avoir blanchi plus de 200 millions d’euros

Des policiers ont arrêté lundi l’un des principaux suspects de blanchiment d’argent en Europe après une opération menée dans le sud de l’Espagne, a annoncé jeudi Europol. Le suspect, un Irlando-Britannique soupçonné d’avoir blanchi plus de 200 millions d’euros (192 millions de francs) d’argent illicite, a été arrêté «en résultat d’une opération internationale d’application de la loi conduite par la Garde civile espagnole. Deux de ses associés ont également été arrêtés en Espagne et un au Royaume-Uni», précise Europol dans un communiqué.

Cartel visé par Washington

Europol, agence de l’Union européenne pour la coopération policière établie à La Haye, ne donne pas le nom du suspect arrêté. Selon une source proche de l’enquête, il s’agit de John Francis Morrissey, 62 ans, un associé connu du cartel international d’un présumé patron du crime organisé, Daniel Kinahan, et basé à Dubaï. Les autorités américaines, qui l’accusent de trafic de drogue, blanchiment d’argent et violence, ont récemment frappé le cartel Kinahan et sept de ses membres de sanctions financières mondiales.