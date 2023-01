France : Suspect mis en examen et écroué après la découverte de restes humains

«Le mis en cause dans le cadre du dossier de l’homicide de Saint-Priest a été mis en examen du chef de meurtre et placé sous mandat de dépôt» après son défèrement au tribunal vendredi, a précisé le parquet. «Les investigations se poursuivront sur commission rogatoire, sous l’autorité d’un magistrat instructeur, afin de déterminer les circonstances exactes et le mobile de ce passage à l’acte», a-t-on ajouté de même source.

Des mains, un pied et des bouts de chair dans les conduits

«Des mains, un pied ou des bouts de chair ont été retrouvés dans ces conduits. Une scie électrique aurait aussi été retrouvée» non loin du bâtiment, selon le site Lyon Mag, qui a révélé mercredi cette affaire. «Au cours de sa garde à vue, le mis en cause contestait les faits reprochés tout en tenant des propos de plus en plus incohérents», selon le parquet, qui a fait état d’«expertises psychiatriques (…) nécessaires afin d’approfondir la personnalité» du suspect.