France – Suspect n1, le mari de l’infirmière disparue est interrogé 

France : Suspect n°1, le mari de l’infirmière disparue est interrogé

Disparue en décembre 2020, Delphine est toujours recherchée. Son époux, détenu depuis juin, est entendu ce vendredi. Il nie toute responsabilité mais est inculpé pour meurtre.

Cédric J., intérimaire dans le secteur du bâtiment, dément toute implication dans la disparition de sa femme et a déposé trois recours devant la justice pour réclamer sa remise en liberté . Il est détenu depuis le 18 juin à la maison d’arrêt de Seysses, près de Toulouse, en quartier d’isolement.

«C’est la première fois qu’il va être interrogé sur le fond par les magistrates. On n’attend pas grand-chose de cette audition. On attend que les questions soient posées de manière objective, dans des conditions sereines, plus convenables que pendant la garde à vue», a déclaré à l’AFP son avocate, Emmanuelle Franck.