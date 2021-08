Incendies en Algérie : Suspecté à tort d’avoir mis le feu à la forêt, il meurt lynché par la foule

Un innocent accusé d’être un pyromane a été brutalement battu à mort en Kabylie. Trente-six suspects ont été interpellés par la police algérienne.

La police algérienne a annoncé dimanche l’arrestation de 36 personnes soupçonnées d’avoir participé au lynchage et à l’immolation d’un homme par une foule l’accusant à tort de pyromanie en Kabylie (nord-est du pays), en proie à des incendies meurtriers .

Volontaire battu à mort

L’affaire a choqué et ému tout le pays après la diffusion sur les réseaux sociaux de vidéos montrant une foule battant à mort un homme qui aidait en fait à éteindre les flammes, les incendies faisant rage en Algérie ayant fait plus de 90 morts et disparus en moins d’une semaine.