Thurgovie: Suspecté de meurtre, il est rattrapé 15 ans après les faits

La police cantonale thurgovienne a enquêté pendant 15 ans sur le meurtre de Karm Ahmed. Au moment de son assassinat, il avait 27 ans. Il mesurait 1,70 m et était mince. Le 10 décembre 2007, Karm Ahmed a été vu pour la dernière fois dans un local de Schaffhouse, situé à 15 kilomètres du Barchetsee. Il était sorti avec des amis dans le centre-ville de Schaffhouse. Il a ensuite reçu un appel qui, selon ses amis, le préoccupait visiblement. Il leur a dit qu’il s’agissait de sa femme, mais il s’est avéré plus tard que cet appel provenait d’une cabine téléphonique située à trois kilomètres du local. Trois jours plus tard, son corps a été retrouvé dans le Barchetsee. Mais l’Égyptien a probablement été assassiné ailleurs. Aucun indice de coups de feu n’a été trouvé près du lac. Il est toutefois clair que tous les coups de feu ont été tirés par une arme de poing.