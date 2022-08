Saint-Gall : Suspecté de viol, il passe à deux doigts de l’expulsion

Un Afghan de 25 ans a comparu jeudi devant le tribunal d’arrondissement de Saint-Gall pour viol, voies de fait, insultes, consommation de drogue et dommages à la propriété. Le prévenu s’est même présenté avec une heure et demie de retard à l’audience.

À l’automne 2020, l’homme aurait contraint son ancienne partenaire, avec laquelle il entretenait une relation tumultueuse, à avoir des relations sexuelles. L’accusé nie le viol. «Elle veut sans doute me renvoyer en prison», a-t-il expliqué pour expliquer l’accusation de son ex. Pourtant la police a été appelée quatre fois au total au domicile saint-gallois de sa petite amie. Il reconnaît également l’avoir frappée. «Elle m’a crié dessus, m’a insulté et ensuite je l’ai frappée», a-t-il admis.

Expulsion requise

Il ne nie pas non plus avoir traité un contrôleur des chemins de fer appenzellois de «connard» et avoue avoir consommé du cannabis. Le procureur a requis, en plus d’une peine de 30 mois de prison et d’une amende, une expulsion de sept ans.