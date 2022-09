Vevey (VD) : Suspecté d’incendies intentionnels, un homme de 21 ans a été arrêté

Le mystère semble résolu. Un homme de 21 ans, suspecté d’être à l’origine d’une vingtaine d’incendies intentionnels dans la région de Vevey, a été arrêté samedi par la police. Pincé en flagrant délit, il a partiellement reconnu les faits et a été incarcéré.



On lui reproche d’avoir mis le feu dans des caves, des poubelles, des containers, des cabanons, de la végétation, un véhicule dans un parking souterrain, etc. Certains de ces incendies ont été commis en 2021 déjà. Le Ministère public a été informé et le procureur de service a ouvert une enquête. Les investigations ont été confiées aux enquêteurs de la cellule incendie de la police de sûreté.