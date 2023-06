Royaume-Uni: il aurait tué trois personnes et blessé trois autres

Trois morts

«C’est un incident tragique et horrible», a déclaré Kate Meynell, de la police du Nottinghamshire, citée dans le communiqué. «Nous pensons que ces trois incidents sont liés et nous avons un homme en détention», a-t-elle ajouté.

«Incident grave»

Un peu plus tôt, la police avait indiqué qu’un «incident grave» était en cours à Nottingham, située à environ 200 kilomètres au nord de Londres. Des photos et vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent une importante présence policière et des cordons de sécurité bloquant plusieurs rues du centre-ville.