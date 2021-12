Cisjordanie : Suspecté d’une attaque, un ado palestinien tué par les forces israéliennes

Un jeune homme de 15 ans a succombé à ses blessures après des tirs israéliens à un check-point près de la ville palestinienne de Tulkarem. Il aurait tenté de percuter des soldats israéliens.

Rare attaque à l’arme à feu

En octobre 2015 et pendant plusieurs mois, la Cisjordanie occupée, Israël et Jérusalem ont été le théâtre d’attaques anti-israéliennes commises le plus souvent au couteau par de jeunes Palestiniens isolés, parfois aussi à la voiture bélier et, dans une moindre mesure, à l’arme à feu. Ces violences ont depuis diminué d’intensité, mais persistent de manière sporadique.