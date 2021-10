France voisine : Suspects interpellés après une tentative de meurtre

Les gendarmes français ont arrêté six personnes qui pourraient être impliquées dans une tentative d’homicide à Archamps (Haute-Savoie/F), en juin dernier.

Un coup de filet à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme/F), lundi dans un campement de gens du voyage, puis une interpellation en Haute-Savoie ont permis aux forces de l’ordre d’arrêter six personnes soupçonnées d’être impliquées dans une tentative d’homicide, survenue juste de l’autre côté de la frontière franco-genevoise. Ces quatre hommes et deux femmes pourraient être impliqués dans la tentative de meurtre d’un quinquagénaire, à Archamps (Haute-Savoie), ont indiqué «La Montagne» et «Le Dauphiné Libéré».