Hockey – Suspendu 21 matches pour un faux certificat Covid

L'agence AP va même plus loin et est certaine de ses sources: l'attaquant de puissance né à Vancouver a présenté un faux certificat de vaccination pour obtenir le droit de jouer. Cette tentative de tricherie devrait lui coûter cher aussi sur le plan financier, puisque sa franchise californienne peut le priver de salaire le temps de sa suspension, mais aussi pendant la période où il ne se soumet pas aux règles contre la propagation de ce virus.

Le sport nord-américain a fait tout son possible pour convaincre un maximum de joueur de passer par la case piqûre, afin d'éviter qu'un éventuel cluster ne vienne chambouler des calendriers toujours plus serrés. La NBA compte ainsi 96% d'athlètes vaccinés. C'est encore plus en NHL: seuls quatre hockeyeurs sur plus de 700 n'ont pas eu droit à leur «shoot».