Sun Yang exclu des Jeux olympiques de Tokyo pour dopage

Jeux olympiques : Suspendu 4 ans pour dopage, Sun Yang va manquer les JO de Tokyo

L’avocat du triple champion olympique a dénoncé la lourde sanction infligée au nageur chinois. Sun Yang ne participera pas aux Jeux cet été.

Le nageur vedette chinois Sun Yang a été «pris au piège» de «postures politiques» et «n’a pas enfreint les règles» antidopage, a réagi mercredi son avocat, après la suspension longue durée de l’athlète, privé des Jeux de Tokyo.

Triple champion olympique, le Chinois de 29 ans a été suspendu mardi quatre ans et trois mois par le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour la destruction d’une fiole de son sang lors d’un contrôle antidopage inopiné en 2018.

Une première sanction annulée

«Pris au piège»

«L’issue de cette affaire Sun Yang montre la complexité des luttes et des relations au niveau international, ainsi que les faiblesses et les déficiences, au niveau national, du système (de gestion du sport) et des mesures de protection des athlètes», a réagi mercredi son avocat, Zhang Qihuai, sur le réseau social Weibo. «Dans ce contexte de batailles au niveau international, il s’est retrouvé pris au piège de postures politiques», a-t-il dénoncé, sans préciser sa pensée.