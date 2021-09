Judo - Suspendu pour avoir refusé de combattre un Israélien

Le judoka israélien avait vécu un tournoi olympique pas comme les autres, cet été, à Tokyo. Opposé à l’Algérien Fethi Nourine au premier tour, il avait vu ce dernier déclarer forfait, comme le font souvent les athlètes musulmans pour marquer leur soutien à la cause palestinienne. Lors de la ronde suivante, c’était cette fois le Soudanais Mohamed Abdalarasool qui l’a laissé se qualifier sans combattre, pour la même raison. Tohar Butbul est ensuite tombé en quart de finale et a manqué de peu une médaille au repêchage.

En Algérie, le coup a été rude et la sanction n’est pas du goût de la Fédération locale. «C’est injuste, a grommelé Abderrezak Sebgag, ministre de la Jeunesse et des Sports. J'ai demandé au président du Comité olympique et sportif algérien (COA) d'engager les procédures nécessaires pour introduire un recours contre cette décision et tenter d'alléger la sanction dans la mesure du possible et récupérer, ainsi, notre héros Fethi Nourine.»