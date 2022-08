Hockey sur glace: Suspendu et sans salaire en NHL, le Français Texier jouera à Zurich

Suite à une recommandation du programme d'abus de substance et de santé comportementale de la NHL, Alexandre Texier ne jouera pas avec les Columbus Blue Jackets cette saison. L’attaquant français de 22 ans vient de s’engager pour un an avec les ZSC Lions.

Alexandre Texier, grand talent du hockey français, quitte temporairement les Blue Jackets de Columbus en NHL pour jouer en Suisse, à Zurich. freshfocus

La rumeur était déjà persistante lors du dernier Mondial en Finlande, à Helsinki: l’international français de 22 ans Alexandre Texier, plus grand talent jamais produit par le hockey hexagonal, s’apprêterait à quitter la NHL (temporairement) pour rejoindre un club suisse, les ZSC Lions. La raison: des problèmes personnels, conjugués à une blessure, qui avaient compromis une grande partie de sa saison 2021-2022 en NHL.

Alexandre Texier - qui figurait sur la liste des blessés en raison d’une fracture du doigt subie en début d’année - avait obtenu un congé de la part des Blue Jackets au mois de mars suite à deux décès dans sa famille et en raison de ses problèmes personnels. Il avait ensuite effectué un retour au jeu avec l’équipe de France lors du Mondial à Helsinki à la fin du mois de mai.

Alexandre Texier (ici en 2018 contre la Suisse) est un attaquant extrêmement doué. Andy Mueller/freshfocus

Problèmes personnels

Mercredi en fin de journée, le club de NHL, qui avait repêché Texier au 2e tour de la draft en 2017 (45e choix), a communiqué que le Français ne reviendra définitivement pas avec les Blue Jackets cette saison. Jeudi matin, les Zurich Lions ont confirmé l’engagement du Français pour une année, comme l’avait déjà laissé entendre Blick la veille.

«Sa santé mentale et son bien-être demeurent notre priorité et nous allons continuer à l'appuyer de toutes les façons possibles.»

Jarmo Kekalainen, GM des Columbus Blue Jackets en NHL

«Alexandre Texier et moi avons récemment eu une longue conversation au cours laquelle il m'a indiqué qu'il ne se sentait pas prêt à reprendre sa carrière dans la NHL, a expliqué le directeur général des Blue Jackets, Jarmo Kekalainen, via un communiqué publié mercredi sur le site de l’équipe de l’Ohio. Si nous sommes déçus que «Tex» ne joue pas avec nous tel que prévu pour la saison 2022-23, sa santé mentale et son bien-être demeurent notre priorité et nous allons continuer à l'appuyer de toutes les façons possibles.»

Suite à une «recommandation du programme d'abus de substance et de santé comportementale de la NHL et de l'Association des joueurs de la NHL», les Blue Jackets ont effet renoncé à ses services pour la saison à venir. Considéré comme «suspendu» en NHL, l’attaquant français ne sera ni payé par les Blue Jackets, ni ne comptera dans la masse salariale de l’équipe.

Malgré ces recommandations – dont les détails et les raisons n’ont évidemment pas été divulgués –, le joueur a toutefois été autorisé à signer un contrat en Suisse pour la saison 2022-2023. Alexandre Texier avait émis le souhait de se rapprocher de sa famille, qui réside dans la région de Grenoble, en France. Si Genève aurait été la destination la plus proche, à seulement une heure et trente minutes de voiture, l’international français s’est engagé pour un an avec les ZSC Lions.

Nouveau départ à Zurich

«Au cours de la dernière année, j'ai connu des problèmes et défis personnels et je ressens le besoin d'être près de ma famille» Alexandre Texier, via à un communiqué des Columbus Blue Jackets

«Au cours de la dernière année, j'ai connu des problèmes et défis personnels et je ressens le besoin d'être près de ma famille, a reconnu Texier via un communiqué publié mercredi. J'apprécie sincèrement l'appui, l'aide et l'empathie reçus de la part de la direction de l'équipe, du personnel d'entraîneurs, des médecins, des thérapeutes et de mes coéquipiers. C'est une décision difficile, mais c'est la meilleure pour moi actuellement.»

Alexandre Texier, dont l’avenir en NHL reste flou, aura joué 141 matches avec les Columbus Blue Jackets en trois saisons. Il a inscrit 24 buts et distribué 32 passes pour un total de 56 points.