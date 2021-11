Basketball - Suspendue à vie pour un coup de la corde à linge

Sur la vidéo postée sur Instagram par la mère de la victime, on voit deux jeunes filles tomber au sol après un tir à trois points. Après s’être relevée, la shooteuse qui a manqué son envoi tombe sur une adversaire et toutes les deux reviennent de l’autre côté du terrain quand l’impensable survient.

«Ce qui est arrivé me rend malade. C’est arrivé à ma fille hier, a écrit lundi la maman de la basketteuse toute de blanc vêtue sur les réseaux sociaux et qui est allée ensuite porter plainte. Il n’y a absolument aucune place pour ça dans le basket. Je m’en fiche à quel point tu peux être célèbre! Cette maman a dit à sa fille d’y «aller et de la frapper» et mon enfant a été agressée de manière vicieuse sans qu’il y ait eu de provocation.»