France : Suspendue car non-vaccinée, elle est récompensée par sa clinique

Suspendue mi-septembre par sa clinique pour défaut de vaccination au coronavirus, une infirmière a pourtant reçu un courrier de son employeur pour récompenser ses 20 ans d’ancienneté.

«Un joli petit discours»

Récemment, elle reçoit cependant un courrier de son employeur l’invitant à une soirée, le 19 novembre, «avec remise de médaille pour la reconnaissance du travail» et de son «attachement» à l’Infirmerie protestante – nom de la clinique – dont elle est salariée depuis 2001. «Je me suis demandé s’il fallait en rire ou en pleurer. Je me suis dit: non, il vaut mieux en rire. On dirait un 1er avril», a réagi l’infirmière, qui n’avait pas sollicité cette médaille.