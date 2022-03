Nyon (VD) : Suspendue et seule contre tous, Elise Buckle ne jette pas l’éponge

L’élue verte a saisi le Tribunal cantonal pour un recours contre sa suspension prononcée par le Conseil d’Etat vaudois. Elle envisage des retrouvailles avec ses collègues de l’Exécutif.

«Je considère ma mise à l’écart comme une injustice et j’ai hâte de me remettre au travail pour ma ville.» L’élue verte Elise Buckle a déposé un recours au Tribunal cantonal vaudois contre la décision du Conseil d’Etat qui la suspend de ses fonctions dans le cadre d’une procédure pénale qui la vise. Le gouvernement vaudois avait répondu favorablement à la demande des six autres membres de l’exécutif de Nyon.