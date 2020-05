Jeux vidéos

Suspense avant la sortie de la nouvelle Xbox

Jeudi, Microsoft a tenté de faire saliver les fans avec de nouvelles versions d'Assasin's Creed, du français Ubisoft,et de Madden.

Le géant américain de l'informatique a tenté de faire saliver les fans avec de nouvelles versions d'Assasin's Creed, du français Ubisoft, et de Madden, la série de jeux de simulation de football américain d'Electronic Games.

Alors que Nintendo vend ses Switch comme des petits pains à la faveur du «Grand confinement», les dernières-nées de Sony (PlayStation 5) et Microsoft (Xbox Series X) sont prévues pour la fin de l'année.

Contenus exclusifs

Les ventes de PlayStation 4 ont écrasé celles des XBox One depuis leur sortie en 2013. «D'après ce que nous avons entendu jusqu'à présent, en théorie, les Xbox Series X auront des caractéristiques techniques plus avancées que les PS5, mais Sony a une bonne maîtrise du marché», remarque le cabinet d'analystes Futuresource.

Sony propose en outre un catalogue fourni de contenus exclusifs, avec des titres populaires comme Horizon Zero Dawn, God of War et le Spider-Man de Marvel, d'après Futuresource.