Quatre ans que les jardiniers du Papiliorama attendent cela: les deux arums titans qu’ils bichonnent depuis 2016 sont sur le point de fleurir pour la première fois. Cela devait même être le cas avant Noël , mais les coquins ont décidé de jouer les prolongations et de titiller les nerfs des plus impatients. «Le moment exact de la floraison est extrêmement difficile à prévoir et dépend de divers facteurs, témoignait Michael Känel, jardinier dans le complexe fribourgeois, au matin de Noël. Nous ne le saurons exactement que le jour même.»