Espace : Suspension de l’ultime test de la méga fusée de la Nasa pour la Lune

Les équipes de la Nasa ont rencontré «une myriade de défis techniques» ainsi qu’une météo peu coopérative samedi pour le dernier test de la fusée SLS.

Pour cet ultime test avant le décollage de la fusée SLS pour la Lune plus tard cette année, toutes les étapes menant à un lancement doivent être répétées.

La répétition générale pour SLS, et le décollage de SpaceX prévu vendredi, ont tous deux lieu à Cap Canaveral en Floride, respectivement sur les aires de lancement 39B et 39A du centre spatial Kennedy. Le test de la fusée lunaire devrait ainsi reprendre peu après le décollage de SpaceX -- qui doit acheminer trois hommes d’affaires et un ancien astronaute vers la Station spatiale internationale.