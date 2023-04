Etats-Unis: Suspicieux, il installe une caméra et prend sa femme en flagrant délit

Mercredi, la dermatologue a été mise en examen pour violences conjugales avec blessures corporelles et empoisonnement. La Californienne de 45 ans risque huit ans de prison. Son mari, lui, a demandé le divorce après 10 ans de mariage et obtenu la garde de leurs deux enfants âgés de 9 et 10 ans. Le mobile du Dr Yu reste mystérieux, mais selon son futur ex-époux, le comportement de la dermatologue a changé après la naissance de leur progéniture. D’après le Dr Chen, la dermatologue insultait régulièrement leurs enfants et se montrait violente avec eux.