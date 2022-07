Suspicion de surdose pour Tyler Sanders

États-Unis : Suspicion de décès par overdose pour Tyler Sanders

Le jeune acteur américain avait été retrouvé sans vie chez lui, à Los Angeles.

C’est parce que Tyler Sanders, découvert dans les séries «Fear The Walking Dead» et «9-1-1: Lone Star», ne donnait plus de nouvelles à ses proches, qu’ils avaient appelé la police. Cette dernière avait alors retrouvé l’acteur de 18 ans sans vie à son domicile, le jeudi 16 juin 2022.