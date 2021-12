Genève : Suspicion d’Omicron: une crèche fermée

Les autorités genevoises ont décidé de fermer un établissement dédié à la petite enfance, situé dans le quartier de Sécheron.

La crèche Origami va fermer dès ce mardi soir, en raison de plusieurs cas Covid-19 et d’une suspicion de variant Omicron. C’est ce qu’a décidé le service du médecin cantonal de Genève à la suite de mesures de dépistage de l'ensemble des enfants et du personnel, annonce un communiqué.

Une centaine de petits et une cinquantaine de collaborateurs de cet établissement, situé près de l’avenue de Sécheron, sont concernés. Ils ont tous reçu en début de semaine une demande d’effectuer un test PCR, afin de détecter au plus tôt la présence éventuelle du nouveau variant et de prévenir sa propagation à quelques jours des fêtes de fin d’année.