Ledecka n’a aucune limite!

Lara Gut-Behrami cinquième

Les autres Suissesses étaient classées plus loin avec Priska Nufer 16e, Jasmina Suter 18e alors que Jasmine Flury et Joana Haehlen ont terminé 29e à égalité. Pour son baptême du feu en Coupe du monde, la Fribourgeoise Noemie Kolly est 35e.

Prochaine s épreuve s féminine s : un géant et un slalom les 28 et 29 décembre à Semmering alors que les spécialistes de la vitesse se retrouveront les 9 et 10 janvier à Sankt Anton pour une descente et un super-G.