Je n’oublierai jamais ce samedi 13 février. C’est le plus beau jour de ma carrière. J’en rêvais depuis que j’ai commencé à skier, il y a environ vingt ans. J’ai longtemps eu de la peine à réaliser tout ça. Quand je me suis retrouvée seule dans ma chambre le soir, j’ai vraiment réalisé la portée de mon exploit. J’ai eu besoin de retrouver le calme autour de moi.

C’est spécial. Surtout quand on passe la ligne d’arrivée, les émotions ne sont pas aussi fortes qu’à Åre. C’était encore plus extrême, lors des Mondiaux 2019 (ndlr: elle avait remporté l’argent en descente et le bronze en super-G) avec tout ce monde. J’ai un peu plus d’expérience pour gérer ces médailles, mais j’avais aussi des attentes plus élevées en venant ici.