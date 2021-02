Trois Suisses ont marqué un but dimanche, alors que huit matches figuraient au calendrier du championnat de NHL.

Quant à son coéquipier bernois Philipp Kurashev, il a ouvert la marque à la 13e minute, a été crédité d’un assist sur la réussite de la sécurité attribuée à Patrick Kane et a été décoré de la troisième étoile.

Le «plomb» de Niederreiter

Retour au jeu de Haas

Au Rogers Place d’Edmonton, les attaquants canadien Connor McDavid (un but, quatre assists) et allemand Leon Draisaitl (six mentions d’aide) ont amassé onze points dans la victoire des Oilers contre les Ottawa Senators (8-5).