Birmanie : Suu Kyi témoigne pour la première fois à son procès

La prix Nobel de la paix 1991 et ancienne dirigeante de la Birmanie a été auditionnée mardi lors de son procès, qui se tient à huis clos.

Selon cette source, la prix Nobel de la paix 1991, âgée de 76 ans et assignée à résidence à Naypyidaw lors du putsch, a «fourni elle-même ses déclarations à la cour» en réponse aux accusations d’incitation aux troubles publics dont elle fait notamment l’objet et pour lesquelles elle avait plaidé non coupable en septembre.