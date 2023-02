Suzane est heureuse et le montre dans Pura Vida

Clip de «Pura Vida» : Suzane est heureuse et le montre à travers Paris

La chanson «Pura Vida» est extraite de «Caméo», deuxième album plus autobiographique, sorti en novembre 2022. «Avant, j’avais beaucoup de mal d’écrire en «je». J’inventais des personnages pour dire ce que je pensais. Aujourd’hui, je parle de sujets sociétaux sans aucun problème en «je», nous avait confié celle que l’on verra au Rock The Pistes, le 13 mars 2023, et au Caribana, le 8 juin 2023.