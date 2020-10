Un huitième vainqueur différent – Alex Rins – en dix courses, un «rookie», Alex Marquez, sur la deuxième marche du podium comme la semaine précédente sous la pluie du Mans, un second pilote Suzuki, Joan Mir, troisième et qui prend la tête du championnat du monde: la saison 2020 en MotoGP continue sur le thème des sensations. Dans une course où le choix des pneumatiques allait être décisif, les pilotes Yamaha, qui avaient dominé les essais, n’ont rien pu faire. Fabio Quartararo, incapable de faire tourner sa M1, termine hors des points; Viñales limite les dégâts en terminant quatrième et Morbidelli, lui aussi en difficultés en fin de course, ont tous connu leur lot de soucis.