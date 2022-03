Motocyclisme - Suzuki, la belle surprise

Yamaha – enfin, Fabio Quartararo! – a été champion du monde l’an dernier et les nombreuses Ducati faisaient figure d’épouvantails à quelques jours du début de la saison, sur le circuit de Losail, près de Doha (Qatar).

Or, après deux séances d’essais libres, les deux principaux enseignements nous viennent de la qualité du travail hivernal réalisé chez Suzuki (Rins en pole provisoire, le champion 2020 Mir en troisième position) et des progrès de la nouvelle Honda, qui permet à Marc Márquez de retrouver la place qui lui sied, c’est-à-dire tout devant.

Martin meilleur représentant Ducati

L’Espagnol Jorge Martin est le meilleur représentant Ducati (4e chrono), devant le pilote Yamaha le plus rapide de cette première journée, Franco Morbidelli. Les quinze premiers, dont le Sud-Africain Brad Binder, le plus rapide en début d’après-midi avec la KTM, se retrouvent dans un mouchoir de 815 millièmes.

Les années se suivent et se ressemblent en Moto2, avec un doublé pour le team d’Aki Ajo et ses deux nouveaux pilotes (Augusto Fernández devant le rookie Pedro Acosta, champion sortant de la classe Moto3). Parlons-en de la catégorie Moto3 après une première journée réussie pour le directeur sportif Tom Lüthi, qui place ses deux pilotes aux huitième (Carlos Tatay) et huitième (Xavier Artigas) rangs.