Motocyclisme : Suzuki quittera bien le MotoGP à la fin de la saison

Mir et Rins vers Honda

Quant à Mir et son coéquipier – et compatriote - Alex Rins, ils pourraient rebondir chez Honda: le premier au sein de l'équipe d'usine de la marque japonaise, souvent privée depuis deux ans de son leader Marc Marquez, victime de chutes et d'opérations à répétition; le second dans l'écurie satellite Honda-LCR, selon la presse spécialisée.